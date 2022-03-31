2 Nisan için çağrı: Otizme Kırmızı Işık Yak

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Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında iletişim sorunları ile baş gösteren, gelişimsel bir farklılık olan otizm 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1'ine görülürken, bugün doğan her 44 çocuktan 1'i otizm riski ile dünyaya geliyor.

ERKEN TANI, YOĞUN VE SÜREKLİ EĞİTİM İLE OTİZMLİ ÇOCUKLAR YENİDEN DOĞABİLİR

Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanan otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

2 NİSAN'DA IŞIKLAR KIRMIZIYA BÜRÜNECEK

Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısıyla otizm farkındalığının rengi bu yıl kırmızı olarak değişiyor. Kırmızıyı seçerek evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerine dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı'na destek vermek için akşam saatlerinde Osmangazi Köprüsü, başta olmak üzere, Üç Güzeller Peri Bacaları, İzmit Saat Kulesi gibi birçok yapı kırmızı ışıkla aydınlanacak. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız diyecek.

"Otizme Kırmızı Işık Yak" kampanyası için destek çağrısı yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özgül Gürel, "Tohum Otizm Vakfı olarak 2009 yılından beri 'Mavi Işık Yak' Kampanyası'nı yürüttük. Bu kampanyanın amacı otizmin varlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaramaktı. Otizme mavi ışık yak hareketine ve destek veren herkese ne kadar teşekkür etsek az. Otizm kelimesinin 1 gün de olsa toplumun çok çeşitli kesimlerince duyulmasını sağladı. Ancak farkındalık Nisan ayı ile sınırlı kalıyor. Otizmliler nitelikli eğitim ortamlarına erişmekte zorluk yaşıyor, iş yerlerinde kabul görmüyor, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olmak noktasında büyük sorun alanları ile mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Otizmi kabul etmenin bir diğer yolu otizmli bireyleri dinlemek ve onlardan öğrenmektir. Kırmızıyı seçerek evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini de destekliyoruz. Otizmli insanlar, diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle aynı haklara ve özgürlüklere sahipler. Tüm bu nedenler ile rotamızı otizm farkındalık rengi olan maviden, kabullenmenin dikkat çekici rengi olan kırmızıya çevirdik. Bu Nisan ayında Tohum Otizm Vakfı olarak farkındalığın yeterli olmadığını, otizmi ve otizmli bireyleri gerçek anlamda kabul etmemiz gerektiğini temsil eden kırmızı rengi seçiyoruz. Ve şimdi bizi okuyanları / dinleyenleri / izleyenleri kırmızı bir obje ya da kırmızı renkte giyinerek bir fotoğraf çekilmeye, ardından sosyal medya hesaplarında #otizmekırmızıışıkyak etiketi ile paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.