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        Haberler Bilgi Ekonomi 2 Mart 2025 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, 14-22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL oldu?

        Hafta sonu altın fiyatlarında durum nedir? 2 Mart 2025 Pazar güncel altın fiyatları

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlenirken, Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, bu gelişmelerden altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 2 Mart gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 08:04 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:59
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