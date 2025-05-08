2. Lig play-off toplu sonuçlar!

2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig'de play-off 1. tur 16.00 seansındaki maçlarından 2 karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlandı.

Play-off 1. tur maçında 68 Aksarayspor sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

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Bir diğer Play-off 1. turu maçında Kastamonuspor ise Beykoz'u 4-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

2. LİG'DE NELER OLDU?

Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.

Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.

PLAY - OFF

Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.

Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.

Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.