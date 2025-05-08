2. Lig play-off 1. tur toplu sonuçlar!
2. Lig'de play-off 1. tur maçlarından 16.00 seasında HT Spor TV ve HT Spor YouTube üzerinden 2 maç canlı olarak yayınlandı. 68 Aksarayspor sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0'la geçerken; Kastamonuspor ise evinde Beykoz'u 4-0 mağlup etti. Altınordu da deplasmanda penaltılar sonucu Adana FK'yı mağlup etti. Son olarak 20.00 seansında ise Vanspor deplasmanda Menemen'i 3-1 yendi. Bu sonuçlarla 4 takım da adını 2. tura yazdırdı.
2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig'de play-off 1. tur 16.00 seansındaki maçlarından 2 karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlandı.
Play-off 1. tur maçında 68 Aksarayspor sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
Bir diğer Play-off 1. turu maçında Kastamonuspor ise Beykoz'u 4-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Son olarak Altınordu da normal süresi 2-2 biten maçta, penaltı atışları sonrası Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK'yı geçerek 2. tura yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor: 4-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu: 2-2, 1-3 (Penaltı atışları sonucu)
Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK: 1-3
2. LİG'DE NELER OLDU?
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.
PLAY - OFF
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.
Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.
Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.
Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.