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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu - Konya haberler

        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!

        Konya'da, 16 yaşındaki kız kardeşi E.B.'ye cinsel istismarda bulunup, 17 yaşındaki diğer kız kardeşi A.B.'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yargılanan 21 yaşındaki V.B., karar duruşmasına çıktı. V.B 2 ayrı suçtan toplam 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:57
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        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuran kursuna giden E.B. (16), geçen yıl ağustos ayında eğitmenine ağabeyi V.B.'nin (21) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi.

        NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar sonrası fabrikada çalışan V.B., gözaltına aldı. V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen, benimle ilişkiye gireceksin' dedim; o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti" dedi. İfadesi sonrası V.B. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

        7 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

        Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.B., ağabeyi V.B.'nin 2016'dan 2023'e kadar ailesinin evde olmadığı sıralarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

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        DİĞER KIZ KARDEŞ DE TACİZ KURBANI

        V.B.'nin diğer kız kardeş A.B.'ye de sarkıntılıkta bulunup, taciz ettiği ortaya çıktı. Kız kardeşlerin ifadelerinin ardından Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. İddianamede, V.B.'nin kız kardeşi E.B.'ye yönelik eylemlerinden dolayı 30 yıla kadar hapsi, A.B.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da 12 yıla kadar hapsi istendi.

        "KARDEŞİM BANA İFTİRA ATMIŞTIR"

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık V.B., "Kardeşim E.B., bana iftira atmıştır. Diğer kız kardeşim A.B.'ye de bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

        34 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, V.B.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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        #Konya
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