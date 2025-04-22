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        Haberler Gündem Güncel 2 kişiye 304 bin TL "pitbull" cezası | Son dakika haberleri

        Manisa'da 2 kişiye 304 bin TL "pitbull" cezası

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 304 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:24
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        2 kişiye 304 bin TL "pitbull" cezası
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        Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Salihli şefliği ekipleri, Salihli ilçesinde 4 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Köpeklerin bulunduğu adreslere giden ekipler, pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu. Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

        Yapılan açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur" ifadelerine yer verildi.

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        #pitbull
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