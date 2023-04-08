2 kişi öldü! Araç alev topuna döndü! İşte o anlar!

Antalya'da kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.
ÜST GEÇİDİN BETON DİREĞİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Süleyman Bayram (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin orta refüjdeki beton direğine çarparak savruldu.
OTOMOBİL PARÇALARA AYRILDI
Savrulmanın etkisiyle otomobil parçalanırken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza bölgesine çok sayıda polis, sağlı ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, kaza yerinde sürücü Süleyman Bayram ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALANAN 2 KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta ağır yaralanan Kırgız uyruklu Datkaiym Asyrkulova (23) ve Polonya uyruklu Magdalena Majewska (28), tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hızlı şekilde seyir halinde olduğu ve üst geçidin orta refüjdeki beton direğe çarpmanın etkisiyle alev topuna döndüğü görüldü.