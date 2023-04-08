2 kişi öldü! Araç alev topuna döndü! İşte o anlar!

Savrulmanın etkisiyle otomobil parçalanırken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza bölgesine çok sayıda polis, sağlı ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta ağır yaralanan Kırgız uyruklu Datkaiym Asyrkulova (23) ve Polonya uyruklu Magdalena Majewska (28), tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hızlı şekilde seyir halinde olduğu ve üst geçidin orta refüjdeki beton direğe çarpmanın etkisiyle alev topuna döndüğü görüldü.