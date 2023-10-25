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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kayıp çocuktan acı haber: 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü - Tokat haberler

        2 gündür kayıptı! Efe 12 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü!

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 gün önce evden, bisiklet sürmek için ayrılan 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni bulundu. Dursun Efe'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 21 yaşındaki U.G., sorgusunda küçük çocuğu öldürdüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:32
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        2 gündür kayıptı! Efe 12 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü!
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        Tokat'ta olay, 23 Ekim Pazartesi günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde anne Aslıhan Güneş ile birlikte yaşan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç (12), öğlen saatlerinde okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı.

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        OĞLUNA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden ayrı olan anne Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu evde göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.

        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Oğlu Dursun Efe'ye ulaşamayan anne, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı.

        OLAYI ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Dursun Efe Andıç'ın bulunması için özel bir ekip kuruldu. İlçede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını (KGYS) inceleyen ekip, Andıç'in bir kişi ile beraber bisikletle ilerlediğini belirledi.

        ÖNCE BİSİKLETİ BULUNDU

        Polis ekipleri, Gümüştop köyü yolu üzerinde bulanan arazide Dursun Efe Andıç'a ait bisikleti buldu. Andıç'ın, U.G. (21) ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, U.G.'yi gözaltına aldı.

        ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        U.G. sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek cansız bedeninin bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkiinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedenini belirtilen yerde buldu. Yapılan ilk incelemelerde bıçaklanarak öldürdüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Andıç'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltı alınan Umut G. emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        4 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ

        Otopsi işlemeleri Tokat Devlet Hatanesi´nde devam eden Dursun Efe Andıç´ın ise vücudunun farklı noktalarından 4 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

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        #TOKAT
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