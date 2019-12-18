18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya gelen Halid El Hamit (34) ile eşi İmen El Ali El Kero'nun 2 çocuğu burada çalıştıkları çiftliğe yerleşti. Dün sabah, Halid El Hamit motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan Omar El Hamit ise kapıya koştu. Omar, otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. Omar'ın çığlıklarını duyan aile ve çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Omar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Omar El Hamit doktoların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
OĞULLARINI TOPRAĞA VERDİLER, DÖNÜŞ YOLUNDA MAYINA ÇARPTILAR
Omar El Hamit'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, memleketleri olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bugün öğlenden sonra, toprağa verildi. Cenazenin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda, gümrük kapısına yaklaşık 300 metre mesafede, El Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/ PYD'li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 kişiden, İmen El Ali El Kero, oğlu Eye El Hamit ve Resmiye Muhammed (52) Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ailenin diğer çocuğu Eye El Hamit ile akrabaları Resmiye Muhammed (52) isimli kadın doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Anne İmen El Ali El Kero'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
2 GÜNDE 2 EVLAT ACISI
El Hamit ailesi, dün küçük oğulları Omar El Hamit'in yaşamını yitirmesinin ardından bugün de büyük oğulları Eye El Hamit'in acısını yaşadı. Art arda evlat acısı yaşayan, eşi de yaşam mücadelesi veren Halid El Hamit, dün Omar'ın haberini aldığında yere çöküp, uzun süre gözyaşı dökmüş ve sinir krizi geçirmişti.
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