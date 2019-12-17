İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde, Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı.

El Mahmut iki gün önce de eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu çalıştığı çiftliğe getirerek buraya yerleşti. Bugün öğle saatlerinde El Mahmut, büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.

KAFASI DEMİR KAPININ ARASINDA KALDI

İHA'da yer alan habere göre çiftliğin otomatik demir kapısı bu arada sonuna kadar açıldı. El Mahmut'un 5 yaşındaki oğlu Ömer Halid El Mahmut da otomatik kapının yanında oynamaya başladı. Bir süre otomatik kapının demir korkulukları arasında oynayan çocuğun kafası, otomatik kapı kendi kendine kapanmaya başlayınca demir korkuluk ile otomatik kapı arasında sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Anne de evde bulaşık yıkadığı için çocuğun sesini duymayınca çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Okuldan gelen baba çocuğunu yaralı halde görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.

ANNE VE BABASI FERYAT ETTİ

Çocuğun cansız bedeni demir korkuluk ile kapı arasında sıkışmış halde kalırken anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babanın ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.