İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. İki hafta arayla halı sahalarda yaşanan kahreden anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Bakırköy ilçesinde halı sahada maç sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan aniden yere düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkan Berat Yelkenbasan, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere uzandı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan'ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırıla şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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İKİ HAFTA SONRA YİNE AYNI KAHREDEN AN

DHA'nın haberine göre, ikinci acı olay ise iki hafta sonra Sancaktepe ilçesinde yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü.

Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Fotoğraf: İHA

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.