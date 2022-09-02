Âşıklar Bayramı konusu ve oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle geri döndü. 2 Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanan Âşıklar Bayramı'nın yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor. Filmin senaryosu Yönetmen Özcan Alper ve Kemal Varol tarafından yazıldı. Merakla beklenen Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekiliyor? Tüm detaylarıyla Âşıklar Bayramı...

ÂŞIKLAR BAYRAMI'NIN KONUSU NEDİR? Kemal Varol'un aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanan Âşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikâyesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz âşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

ÂŞIKLAR BAYRAMI'NDA KİMLER OYNUYOR? Kıvanç Tatlıtuğ

Rolü : Yusuf Settar Tanrıöğren

Rolü : Heves Ali Erkan Can

Rolü : Kul Yakup Erkan Bektaş

Rolü: Bekir Çavuş Uğur Uzunel

Rolü : Salim Laçin Ceylan

Rolü : Zere Kadin Çetin Sarıkartal

Rolü : Mamos Süleyman Kabaali

Rolü : Hamamci

ÂŞIKLAR BAYRAMI NEREDE ÇEKİLDİ? Bugün (2 Eylül) Netflix'te vizyona giren film, Nevşehir ve Kırşehir'de, Hacı Beştaş Veli'de çekildi.