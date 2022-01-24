Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında açıklanan MEB akademik takvimine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sömestr tatilinin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki büyük bir merakla araştırılan 2. dönem ne zaman başlıyor ve süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili toplam kaç gün olacak, ne zaman bitecek?