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        Haberler Gündem Güncel 2 çocuğun öldüğü ATV kazası davasında karar açıklandı

        2 çocuğun öldüğü ATV kazası davasında karar açıklandı

        Gaziantep'te yaşları 14 olan iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan ATV kazasında tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'na "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:55
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        ATV kazası davasında karar açıklandı
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        Gaziantep'te ATV'deki 2 çocuğun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

        10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Kılınçoğlu, kazaya sebebiyet veren tarafın kendisi olmadığını savunarak, suçlamalarda vicdana ve mantığa aykırı davranıldığını düşündüğünü öne sürdü.

        "AİLEYE SAYGISIZLIK ETMEMEK İÇİN TAHLİYE BİLE TALEP ETMEDİM"

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        İki çocuğun ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık, aileye saygısızlık etmemek için tahliye bile talep etmediğini ancak 5 ay sonra gelen rapordaki yanlışlıklar nedeniyle itiraz ettiğini belirterek, "Ben akademisyenim, yalan söylemem. Ameliyatta sürdüğünüz dezenfektanın kana karışması 3-4 saat sürer. Bir eğlenceden gelmiyorum, işimden çıkıp evime gidiyorum, alkol almadım. İnsan hayatını yaşatmaya yemin etmiş biriyim. 2 ATV yarış yaparak geliyordu. Tanık ifadesinde de trafik raporunda da var. Ters yönden gelip roket gibi çarptı. Bunu tahmin edemezsiniz." diye konuştu.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Aile ile avukatları ise sanığın suçlu olduğunu ve üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşma savcısı, celse arasında dosyaya sunduğu cezalandırılmaya ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

        Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası vererek sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Şehitkamil ilçesinde 12 Ekim 2023'te 46 yaşındaki Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ATV, 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpışmış, kazada ATV'deki 14 yaşlarındaki Hüseyin Akın ile arkadaşı Kerim Gündoğan hayatını kaybetmişti.

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        #trafik kazası
        #ATV kazası
        #gaziantep
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