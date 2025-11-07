2. Caz Konferansı Salon İKSV'de

Türkiye’deki caz sahnesinin sürdürülebilirliğini, dayanışma ağlarını ve yaratıcı üretim olanaklarını kolektif bir biçimde tartışmak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl ikinci kez katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Caz Ağı Konferansı 11-12 Kasım tarihlerinde Salon İKSV ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlki büyük ilgiyle karşılanan konferans, bu yıl da caz ve doğaçlama müzik ekosisteminin farklı alanlarından gelen profesyonelleri, müzisyenleri, kurum temsilcilerini ve bağımsız üreticileri bir araya getiriyor. Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik sahnesine farklı açılardan bakmayı, birlikte düşünmeyi ve üretmeyi amaçlayan Caz Ağı Derneği tarafından düzenlenen konferans kapsamında bu yıl hem paneller hem de yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek.

REKLAM

REKLAM advertisement1

Bu yıl “Fırsatlar” teması ile hayata geçirilen Caz Ağı Konferansında “Yeni kuşak dinleyiciler cazla nasıl buluşabilir?”, “Caz ve doğaçlama müzik sahnesinin sürdürülebilirliği için hangi işbirlikleri kurulabilir?”, “Farklı kuşak müzisyenler arasındaki organik bağ nasıl kurulabilir?”, “Caz Ağı, Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik için nasıl bir ortak zemin oluşturabilir?” sorularını odağına alınacak. İki güne yayılan konferans programı kapsamında, caz ve doğaçlama müziğin geleceğine dair sorulara birlikte yanıt aranacak paneller, yuvarlak masa toplantıları ve buluşma etkinlikleri düzenlenecek. Caz Ağı Konferansı yeni iş birliklerini ve yaratılabilecek fırsatları konuşmak ve bu yolculuğun bir parçası olmak isteyen herkesi bir araya gelmeye davet ediyor.

2. Caz Konferansı Etkinlik Programı 11 Kasım Salı, Salon IKSV 12:00 Etkinlik: ''Buluşma & Tanışma'' Kolaylaştırıcı: Ece Çakır & Irmak Müftüoğlu 14:30 Panel: Caz ve Doğaçlama Sahnesinde Toplulukların ve Kolektiflerin Yaratabileceği Fırsatlar Moderatör: Yeşim Pekiner Konuşmacılar: Bahar Türkay, Başak Doğan, Egemen Tosunbaş, Müge Çığ 16:30 Yuvarlak Masa: Caz Ağı Buluşmaları'25: Caz Ağı Ne Yapar? Kolaylaştırıcı: Gözde Sivşioğlu & B. Ada Döner 12 Kasım Çarşamba, Salon IKSV 13:00 Panel: Seyirci, Festival ve Üretici Ekosistemi Nasıl Güçlenir? Moderatör: Çağıl Özdemir Konuşmacılar: Beril Sarıaltun, Burcu Çıtak, Volkan Aslan 15:30 Panel: Türkiye’de Caz Sahnesinde Kuşaklar ve Kuşaklar Arası Etkileşim Moderatör: Alper Yılmaz Konuşmacılar: Eylül Biçer, Eylül Güntekin, Önder Focan, Sibel Köse