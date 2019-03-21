Almanya'nın Hamburg kentinden Fas'ın Kazablanka kentine giderken Fransa açıklarında batan Grande America adlı yük gemisi 2 gün süren yangının ardından Fransa'nın batı sahilindeki Biskay Körfezi'nde 4 bin 600 metre derine batmıştı.

Atlantik Okyasunu'na gömülen gemide 2 bin lüks otomobil olduğu, batan otomobiller arasında RS4, RS5, Q7, Cayman, Boxter, Cayenne gibi araçların yanı sıra, Porsche'nin sayılı sayıda ürettiği, Brezilya'daki alıcılarına giden 911 GT2 RS'nin de bulunduğu ortaya çıktı. Aracın fiyatının yaklaşık 290 bin dolar olduğu belirtildi.

Porsche, Brezilyalı müşterilerine yazılı bir açıklama yaparak, gemi kazası nedeniyle araçlarının ulaştırılamayacağını, ancak 37 aracı yeniden üreteceğini ifade etti.

Geminin sızdırdığı yakıt çevresel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Gemiden sızan yakıtın bir kısmı temizlense de, plajlara ulaşmasından endişe ediliyor.