Gölcük depreminde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar, ailesinden geriye kalan fotoğrafı şu sözlerle yayınladı:

Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 1999'da bekleyip, tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı, kurtulan herkese şifa diliyorum.

'ABLALIK İÇİN BURADAYIM'

Oyuncu ayrıca İzmirli depremzedeler için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi. Dizdar, "Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım." dedi.