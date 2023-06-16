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Gençler için bu çok geçerli madde değildir. Genellikle yaşları küçük sayılardan oluştuğu için hesaplama yapmak da bir o kadar kolaydır. Ama belirli yaşın üzerindeki bireyler kafadan işlem yapmakta zorlanabilir. Bu sebeple de yardımcı araçlara ihtiyaç duyabilir. 1958 doğumlu kaç yaşında olduğu merak edilen sorulardan birisidir. 1958’de doğan birisi bugün kaç yaşındadır? 2023 ve 2024 yılındaki yaşı kaçtır? İşte, merak edilen tüm bu soruların cevapları.

1958 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

1958 tarihinde doğdunuz ama yaşınıza net olarak vakıf değil misiniz? Kaç yaşında olduğunuza yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 1958 tarihi günümüze tarihine yakın bir yıl olarak kabul edilmez. Bu tarihe nazaran 90’lı ve 200’li yıllar yakın tarih aralığında yer alır. Dolayısıyla 1958 tarihinde doğan bir kişi belirli bir yaşa erişmiştir. 1958 tarihinde doğan kimsenin yaşı 65’dir.

1958'de Doğan Birisi Bugün Kaç Yaşında?

Yaş hesaplamalarında kimi zaman yanlışa düşebiliriz. 65 yaşında olduğumuzu biliriz ancak karşımızdaki 64 yaşında olduğumuz konusunda ısrar edebilir. Bunun sebebi doğduğumuz ay üzerinden yapılan çıkarımlardır. Hesaplamalarda doğduğumuz yıl baz alınır; oysa ki doğduğumuz ay da yaş hesaplamalarında etkiye sahiptir. Doğum ayımız bulunduğumuz aydan önceyse çıkan sonucun bir eksiği alınır. Diyelim ki doğum ayınız Ocak ve 2023 yılına geldiğinizde yaşınız 65 değil, ay farkından dolayı 64 olacaktır. Doğum ayınız Haziran ise 65 yaşında olduğunuzu söyleyebiliriz.

1958 Doğumlu Birisi 2024'te Kaç Yaşında Olur?

Özellikle genç yaştaki kişiler bir sonraki seneyi tatlı bir heyecanla karşılarlar. Bu onlar için yeni fırsatlar, öğrenilecek yeni tecrübeler demektir. Belirli bir yaşın üzerindeki kimseler ise de ise dinginlik hâkimdir. Bunun sebebi yaş almanın yaşlanma üzerindeki etkisidir. Elbette ki her yaşın kendine has bir güzelliği vardır. 1958 yılında doğan bir kimse 2024 yılında 66 yaşında olacaktır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplama sorusu özellikle internet üzerinden en çok araştırılan sorulardan biridir. Kişi kaç yaşında olduğunu tam olarak bilemeyebilir ve internet üzerinden hesaplama yoluna gidebilir. Elinin altında internet bulunmayan kişiler yaş hesaplaması için hesap makinesinden de yararlanabilir. Yaş hesaplamanın en pratik yolu içinde bulunduğumuz yıldan doğduğumuz yılı çıkarmaktır. Bunun kafadan yapabildiğiniz gibi kâğıt üzerinde de yapabilirsiniz. Şu an 2023 yılında bulunduğumuzdan dolayı 2023’ten doğduğunuz yılı çıkararak yaşınızı bulabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram