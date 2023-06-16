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Yaşlarımızı hesap makinesi, telefon ya da bilgisayar aracığıyla hesaplama yaparak öğrenebiliriz. Günlük hayatta yaş sorusuyla karşılaştığımızda hızlıca cevap verebilmek açısından yaş hesaplamanın nasıl yapıldığı öğrenilmelidir. 1950 doğumlu kaç yaşında olduğu merak edilen sorulardan birisidir. 1950'de doğan birisi bugün kaç yaşındadır? 2023 ve 2024 yılındaki yaşı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

1950 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Yaşı biraz geçkin olan bireyler yaş hesaplamasında kimi zaman sıkıntıya düşebilmektedir. Yaşları büyük olduğundan dolayı kafadan işlem yapmak onlar için zorlu olabilmektedir. Kişi dilerse hesap makinesi ve internetten kaç yaşında olduğuna ulaşabilir. Ancak bu imkânlar özellikle karşılıklı sohbetlerde her zaman olmayabilir. Karşınızdaki kişi yaşınızı sorduğunda hızlı bir cevap vermenizi bekler; çoğu zaman yaşımı bilmiyorum lafı ise kabul edilmez. 1950 yılında doğan kimsenin yaşı 73’tür.

1950'de Doğan Birisi Bugün Kaç Yaşında?

Takvimler 2023 yılını gösterdiğinde kimimiz büyük bir heyecanla yeni yılı karşıladık, kimimiz bir yaş daha aldığından dolayı hüsranla geçirdik. 2023 yılında doğan birisinin yaş hesaplaması, içinde bulunduğumuz yıldan doğum yılını çıkararak hesaplanır. Yaş hesaplamasında yıllar kadar aylar da önem teşkil etmektedir. Şayet doğum ayımız bulunduğumuz aydan önceyse çıkan sonucun bir eksiği alınır. Diyelim ki doğum ayınız Ocak ve 2023 yılına geldiğinizde yaşınız 73 değil, ay farkından dolayı 72 olacaktır. Ancak doğum ayınız Haziran olduğunda 73 yaşında olduğunuzu söyleyebiliriz.

1950 Doğumlu Birisi 2024'te Kaç Yaşında Olur?

Daha bu yıl bitmeden gelecek yılın telaşına kapılabilir, kaba bir tahminle yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Genellikle yaşça büyük olan kişiler yaş hesaplaması konusuna çok hâkim olmayabiliyor. Bunun sebebi, belli bir yaştan sonrası için kafadan hesaplamanın zorluk çıkarmasıdır. Bunun için kalem ve kâğıda ihtiyaç duyabilirsiniz ya da hesap makinesinden faydalanabilirsiniz. Dört işlem gerekliliği özellikle yaş hesaplamalarında ön plana çıkmaktadır. 1950 yılında doğan birisi 2024 yılında 74 yaşında olmaktadır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplamaları arama motorlarını meşgul eden sorulardan birisidir. Net bir sonuç almak isteyen kişiler özellikle internet üzerinden aramaya koyulmaktadır. Doğum yılı ile içinde bulunduğumuz yıl arasındaki fark büyüdükçe yaş hesaplaması zorlaşmaktadır. Bu sebeple yaş hesaplaması için dört işlem zaruridir. Yaş hesaplamasının en basit yolu bulunduğunuz yıldan doğum yılınızı çıkarmaktır. 1950 yılında doğmuş bir bireyin yaşını hesaplamak için 2023 yılından 1950 yılını çıkarmamız gerekmektedir. Bunu işlem üzerinden göstermek gerekirse 2023 – 1950 = 73 olarak ortaya çıkacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram