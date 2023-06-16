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Yaş hesaplamalarında kimi zaman zorlanabilmekteyiz. Ergenlik ve gençlik çağında olanlardan ziyade yaşlılar yaş hesaplamasında kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Bunun sebebi artık yaşlarının parmakla hesaplanamayacak kadar artmış olmasıdır. 1955 doğumlu kaç yaşında olduğu merak edilen sorulardan birisidir. 1955'te doğan birisi bugün kaç yaşındadır? 2023 ve 2024 yılındaki yaşı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

1955 doğumlu biri kaç yaşında olur?

Oldukça fazla merak edilen bu sorunun cevabına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Belirli bir yaş aralığına sahip kimseler yaş hesaplamalarında sıkıntıya düşebilmektedir. Bunun için hesap makinesi, kâğıt ve kaleme ihtiyaç duyabilmektedir. Çünkü yaşları artık artış gösteren çift haneli sayılara dönüşmüştür. Kimi zaman sohbet esnasında da yaşımız sorulmaktadır. Şayet yaşımız belirli bir yaşın üstünde değilse bu soruya kolaylıkla cevap verebiliriz. Ancak bu yaşlılık döneminde olanlar için bu soruyu cevaplamak güç olabilmekte. 1955 doğumlu kimsenin yaşı 68’dir.

1955'te Doğan Birisi Bugün Kaç Yaşında?

Belirli bir yaş grubunda yer alan ve yaşlı olarak nitelendirilen kişiler için parmak hesaplaması ya da kafadan hesaplama yapmak güç olabilmektedir. Bu hem yaşın getirdiği yorgun bir zihnin hem de parmak hesabı yapılamayacak kadar yaş almanın göstergesidir. Gençler bu konuda daha hızlıdır. Yaş sorularına hızlı bir cevap verebilmektedirler. Yaş hesaplamalarında doğum yılımızı bilmek çok önemlidir, ancak bir o kadar önemli olan bir detayda hangi ayda doğduğumuzu bilmektir. Çünkü doğduğumuz ay da yaşımız üzerinde belirleyici etkiye sahip olabilmektedir. Doğum ayımız bulunduğumuz aydan önceyse çıkan sonucun bir eksiği alınır. Diyelim ki doğum ayınız Ocak ve 2023 yılına geldiğinizde yaşınız 68 değil, 67 olacaktır. Ancak Haziran ayında doğan bir kimsenin yaşı ay farkından dolayı 68’dir.

1955 Doğumlu Birisi 2024'te Kaç Yaşında Olur?

Gelecek ayın yaş hesaplamasına şimdiden başlayan ebeveynlerimizi görürüz. Hatta kimi zaman ne kadar yaş aldıklarından ve gençliklerinde nasıl olduklarından bahsettiklerine şahit oluruz. Doğum yılımızla içinde bulunduğumuz yıl arasındaki fark arttıkça hesaplama yapmak da zorlaşmaktadır. 1955 yılında doğan bir kişi 2024 yılında 69 yaşında olacaktır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplamasında hesap makinesinden, internetten ve kâğıt, kalemden faydalanabiliriz. Tüm bu alternatiflerin yanı sıra yaş hesaplamasında dört işlemin rolü büyüktür. Çıkarma ve toplama işlemini basit haliyle bilmemiz yeterlidir. Yaş hesaplamasının en kolay yolu doğum yılımızı içinde bulduğumuz yıldan çıkarmaktır. Yani 2023 yılından doğum tarihinizi çıkararak şu anki yaşınızı bulabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram