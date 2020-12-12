Kim Milyoner Olmak İster programını ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor.

1936 Yaz Olimpiyatlarında, bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip karışıklığı önlemek adına ertesi yıl bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?

CEVAP: A. Lihtenştayn