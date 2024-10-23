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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '1923' Cumhuriyet Bayramı'nda sahnede

        '1923' Cumhuriyet Bayramı'nda sahnede

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan '1923' müzikali, yeni sezonda ilk defa, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'na özel gösterimiyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 23.10.2024 - 23:58
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        '1923' Cumhuriyet Bayramı'nda sahnede
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        Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen dev prodüksiyon '1923', Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hologram ile sahneye taşıyarak adeta izleyicilerle göz göze getiren müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer alıyor. Sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınan oyun göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla dikkat çekiyor.

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        Cumhuriyet’in 100. yılına kalıcı bir eser bırakmak amacıyla özel olarak hazırlanan ve Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan, sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan 1923 müzikalinin Cumhuriyet Bayramı’na özel gösterimi, 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen tiyatroseverler için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perdelerini açıyor.

        Yekta Kopan, Mert Dilek ile yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan, Lerzan Pamir ve Mehmet Ergen tarafından yönetilen, yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödüllü müzikal 1923’ün 29 Ekim Salı 15:30’daki gösteriminin sınırlı sayıdaki biletleri Passo, Biletix, Bubilet, Biletinial ve Tiyatrolar’da satışta.

        Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek olan müzikal 29 Ekim’in ardından yine özel bir günde, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için perdelerini açacak.

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        #Zorlu PSM
        #cumhuriyet bayramı
        #29 Ekim
        #1923
        #müzikal
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