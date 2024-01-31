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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '1923' çocukları tiyatroyla buluşturuyor

        '1923' çocukları tiyatroyla buluşturuyor

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan, dev prodüksiyon '1923', Zorlu PSM'nin kültür sanatı her kesimle buluşturmayı hedeflediği 'İlk Tiyatrom İlk Konserim' projesi kapsamında hayatında hiç konsere ya da tiyatroya  gitme imkanı olmamış yetişkin ve çocukları 17 ve 18 Şubat'ta ağırlayacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:39
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        '1923' çocukları tiyatroyla buluşturuyor
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında, gerçekleştirilen, başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı '1923', Zorlu PSM’nin kültür sanatı her kesimle buluşturmayı hedeflediği ‘İlk Tiyatrom İlk Konserim’ projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan, hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gitme imkanı olmamış yetişkin ve çocuklar için de perdelerini açmaya devam ediyor.

        '1923', 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve 48. İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım Ödülü’ne layık görülen, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

        Yekta Kopan, Mert Dilek ile yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı. Lerzan Pamir ve Mehmet Ergen tarafından yönetilen ve yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödüllü müzikalin 17 ve 18 Şubat’ta gerçekleşecek matine/suare gösterimlerinin biletleri biletix, biletinial ve passo'da satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #1923
        #İlk Tiyatrom İlk Konserim
        #tiyatro
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