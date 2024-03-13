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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '1915 Bir Hilal Uğruna' AKM'de

        '1915 Bir Hilal Uğruna' AKM'de

        Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Çanakkale Savaşını anlatan '1915 Bir Hilal Uğruna' dans gösterisi 19 Mart salı günü Atatürk Kültür Merkezi, Opera Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:34
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        '1915 Bir Hilal Uğruna' AKM'de
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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan ve şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan ‘1915 Bir Hilal Uğruna’ dans gösterisi, 19 Mart Salı saat 21.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek.

        İlk kez Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü olan 2015 yılında izleyiciyle buluşan eser, halk dansları, bale, cimnastik, müzik ve sinema unsurlarının bir araya getirildiği multidisipliner bir sahne gösterimi olarak hazırlandı.

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        Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, 1915 Çanakkale Savaşı'na kadar olan tarihsel sürecin önemli dönüm noktaları ve Çanakkale cephesinde savaşan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımızın vatan mücadele ve öykülerine yer veren gösterinin sanat yönetmeni Yıldız Çankaya.

        Zaferin 109. yılında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Türk milletinin aziz şehitleri ve kahraman evlatları için bir saygı duruşu olarak sahneye konacak '1915 Bir Hilal Uğruna' dans gösterisi, tarihimizin bu önemli dönemini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciye unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Detaylı bilgi için; akmistanbul.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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        #1915 Bir Hilal Uğruna
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #Devlet Halk Dansları Topluluğu
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