1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği'nden Çanakkale Şehitlik ziyareti

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitlik Ziyareti organizasyonunu bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Şehitlik Ziyareti Organizasyonu, Çanakkale Savaşı'nda vatanı uğruna can veren şehitlerimizi anmak adına Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1907 ÜNİFEB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Organizasyona Eceabat merkezinde toplanılarak başlandı. Çanakkale Zaferi'nin ne zorluklarla kazanıldığını ziyaretçilere aktaran rehberler eşliğinde tarihe şehit alayı olarak yazılan 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla nam salmış Seyit Onbaşı'nın Heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuldu.

Bu ziyaretlerin ardından kortej halinde Çanakkale'nin geçilmezliğinin bir sembolü olan ve milletimizin sağlam temellere oturtulduğunu ifade eden Şehitler Abidesi'ne giriş yapıldı. "Can Verilir, Vatan Bölünmez, Çanakkale Geçilmez" yazılı pankartın açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından organizasyon tamamlandı.