Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak müsabaka için ay yıldızlı ekip, 20 Kasım Pazar günü Antalya'da toplanacak.

Teknik direktör Ali Nadir Başkan yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Göktuğ Baytekin (Beşiktaş)

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Ayberk Kaygısız (Baynet İnşaat Balıkesirspor), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Mustafa Alptekin Çaylı (GMG Kastamonuspor), Emir Ortakaya (Göztepe), Emre Çağlar (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Manisa FK), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

Orta saha: Devin Deniz Sür (1860 Münih), Sami Satılmış (Altınordu), Berkay Aydoğmuş (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Emre Bulut (FC Astoria Walldorf), Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Fırat Sarı (Manisa FK)

Forvet: Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Muhammed Mert Dursun (Demir Grup Sivasspor), Zeki Mert Saki (Galatasaray)