İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 19 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı.

18 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 475’e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 943 test yapılırken, 918 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 218 bin 717 oldu. Bugün bin 179 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 200 bin 013'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 394, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 231 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 429 bin 382´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 620 bin 954´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 75 bin 246 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 78 bin 817´ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 828 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 77 bin 864´e ulaştı.