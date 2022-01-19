2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK 0-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon) (YARIDA KALDI)

20.00 İttifak Holding Konyaspor 1-0 Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU (19 OCAK)