19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde milli bir bayramdır. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. E ticaret hizmeti veren firmalar müşterilerin siparişlerinin zamanında gitmesi adına 19 Mayıs'ta kargoların hizmet verip vermediği konusunu araştırıyor. Peki 19 Mayıs yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve dağıtım yapıyor mu? 19 Mayıs'ta PTT Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve diğer kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...