19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

19 MAYIS ÖZEL SEKTÖR VE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

19 Mayıs resmi tatildir ve bu tarihle kamuda çalışanlar izinli sayılıyor ve okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiyor.