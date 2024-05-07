19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil kaç gün?
Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs bu sene hafta sonuna denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramında pek çok kurum kapalı oluyor. Gençlere Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil kaç gün?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Yaklaşan tarih dolasıyla 19 Mayıs tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün, özel sektör ve kamu çalışanları izinli mi?
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19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
19 MAYIS ÖZEL SEKTÖR VE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?
19 Mayıs resmi tatildir ve bu tarihle kamuda çalışanlar izinli sayılıyor ve okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiyor.
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19 MAYIS ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
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