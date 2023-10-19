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        Haberler Televizyon 19 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star

        Reyting yarışında kıyasıya rekabet! 18 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 18 Ekim Çarşamba yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 08:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:02
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          19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki 18 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanamdı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          18 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          18 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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