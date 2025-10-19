29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gerçekleştirilen tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Gün içinde şehir genelinde yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin önceden planlama yaparak alternatif güzergâhları tercih etmesi önem taşıyor. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve önerilen alternatif güzergâhlar…