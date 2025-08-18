Habertürk
Habertürk
        19 Ağustos Salı güncel hava durumu: İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        19 Ağustos Salı güncel hava durumu: İl il hava tahmini açıklandı!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. 19 Ağustos Salı hava durumu detayları haberimizde...

        Giriş: 18.08.2025 - 23:15 Güncelleme: 19.08.2025 - 00:12
          Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "19 Ağustos'ta rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 19 Ağustos Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

          19 AĞUSTOS SALI HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 19°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İSTANBUL 21°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 22°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

