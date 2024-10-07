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        Haberler Gündem Güncel 18 yaşındaki Efecan bıçaklanarak öldürüldü | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki Efecan bıçaklanarak öldürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Efecan Fandos hayatını kaybetti. Cinayete karıştıkları belirlenen iki genç tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:47
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        • 1

          Süleymanpaşa'nın 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda dün saat 22.00 sıralarında Efecan Fandos ile O.I. (21) ve N.C.A. (20) arasında tartışma çıktı.

        • 2

          Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.I. ile N.C.A., üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı.

          Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

        • 3

          İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        • 4

          Polis, kaçan O.I. ve N.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        • 5

          Efecan Fandos, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

          Cenazeye Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de katıldı.

        • 6

          Efecan Fandos'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Fandos'un oğlu olduğunu belirten Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Efecan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        • 7

          Efecan Fandos'un yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.

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