Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 18 nerenin plakası? sorusunun cevabı

18 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 18, Çankırı'nın plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Çankırı ilçeleri ve plaka kodları...

ÇANKIRI İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) ÇANKIRI 18 AC 001 AZ 999 ÇANKIRI V.D. 18260 ÇANKIRI 18 DA 001 DF 999 ÇANKIRI V.D. 18260 ÇANKIRI 18 KU 001 KZ 999 KURŞUNLU M.MD 18105 ÇANKIRI 18 LA 001 LZ 999 ÇERKEŞ M.MD 18101 ÇANKIRI 18 T 0001 T 9999 ÇANKIRI V.D. 18260