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18 plaka nerenin plakası? 18 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Trafikte kayıtlı olan her aracın rakamlardan ve harflerden oluşan birer plakası oluyor. Plakalardaki rakamlar aracın hangi ile kayıtlı olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Türkiye'deki illerin plaka numaraları merak edilen konulardan biri. 18 nerenin plakası? Plakası 18 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

08.08.2021 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
18 plaka nerenin plakası? 18 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 18 nerenin plakası? sorusunun cevabı

18 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 18, Çankırı'nın plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Çankırı ilçeleri ve plaka kodları...

ÇANKIRI İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
ÇANKIRI

18

 AC 001 AZ 999 ÇANKIRI V.D.

18260
ÇANKIRI

18

 DA 001 DF 999 ÇANKIRI V.D.

18260
ÇANKIRI

18

 KU 001 KZ 999 KURŞUNLU M.MD

18105
ÇANKIRI

18

 LA 001 LZ 999 ÇERKEŞ M.MD

18101
ÇANKIRI

18

 T 0001 T 9999 ÇANKIRI V.D.

18260

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