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Oğlak, 22 Aralık ile 20 Ocak arasında doğanları temsil eder. 18 Ocak burcu Oğlak burcunun astrolojideki son dönemine denk gelir ve bu burçta doğan insanlar genel olarak azimli, disiplinli ve çalışkandır. Bu burçta doğan insanlar çok çalışmaktan ve hayatta başarılı olmak için çabalamaktan çekinmezler.

18 Ocak Burcu Özellikleri

18 Ocak burcu özellikleri söz konusu olduğunda, Oğlak burcunun son döneminde yer alır ve bu nedenle Oğlak burcu özelliklerini taşır. Bu burcun temel özellikleri arasında ciddiyet, çalışkanlık, disiplin, pratiklik ve güvenilirlik bulunur. Ayrıca, 18 Ocak burcuna sahip kişiler genellikle sabırlı, kararlı ve sorumluluk sahibidirler.

Bu burcun insanları, hayatta başarılı olmak için sıkı çalışmayı ve azimli olmayı öğrenmişlerdir. Özellikle iş hayatında başarılı olmak için kendilerine yüksek standartlar koyarlar ve bu standartlara ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. İş hayatında liderlik özellikleri de gösterirler ve bu nedenle genellikle yöneticilik pozisyonlarına yükselirler. 18 Ocak burcunu elbette 18 Ocak burcu kadını ve 18 Ocak burcu erkeği olarak da kısaca incelemek gerekir.

18 Ocak Burcu Kadını

Oğlak burcu kadınları, çevrelerindeki insanlarla kurdukları ilişkilerde özellikle zorlayıcı olabilirler. İşlerin doğru şekilde yapılmasını istedikleri için, etrafındaki herkesin aynı disiplini göstermesini beklerler. Ancak, bu, sert veya katı bir kişilikleri olduğu anlamına gelmez. Oğlak burcu kadınları aslında çok düşünceli ve cömert olabilirler, ancak kendilerini başkalarının işlerine karıştırmak istemezler.

Oğlak burcu kadınları, doğal olarak liderlik özellikleri gösterirler. Kararlarını kendileri verirler ve genellikle başkalarının onayını aramak zorunda kalmazlar. Aynı zamanda, diğer insanların onlara saygı göstermesini ve işlerin doğru şekilde yapılmasını beklerler.

18 Ocak Burcu Erkeği

Oğlak burcu erkeği, pratik bir düşünce yapısına sahiptir ve duygularını kontrol altında tutmaya çalışırlar. Bu nedenle, zaman zaman soğuk ve mesafeli olabilirler. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanabilirler ancak yakın arkadaşları ve aileleriyle sıcak ve samimi bir ilişki kurarlar.

Oğlak burcu erkeği, mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahiptir ve yaptığı her şeyi en iyi şekilde yapmak isterler. Bu nedenle, çalışkanlıkları ve azimleri sayesinde, başarılı olurlar ve genellikle yüksek konumlarda bulunurlar.

18 Ocak Burcu Yükseleni

Yükselen burç nedir konusunda tanım yapmak gerekirse, yükselen burcunuz sizin doğduğunuz an doğuda ufukta yükselen burçtur. Yani doğduğunuzda doğudan hangi burç yükseliyorsa bu sizin yükseleninizdir. Yükselen burcu hesaplamak için mutlaka doğum saati bilinmelidir. Bununla beraber 18 Ocak yükseleni nedir sorusunu cevaplamak mümkün değildir çünkü herkesin yükseleni doğum saatine göre farklılık gösterir.

18 Ocak’ta Doğan Ünlüler

Oliver Hardy, Cary Grant, Danny Kaye, Samu Castillejo, Kevin Costner 18 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular arasında sayılabilecek isimlerdir.

Ali Sururi, İsmet Sıral, Perihan Tedü, Cem Bahtiyar ve Atacan Öztürk ise 18 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular arasındaki isimlerdendir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos