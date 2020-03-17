18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günleri arasında yer alıyor. 1. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktası olan Çanakkale Zaferi ile birlikte batıda düşman birlikleri yurttan tamamen temizlenmiş oldu. Destansı bir mücadelenin verilen Çanakkale cephesinde alınan zafer ile Türkiye Cumhuriyeti kurulabildi. Hem bu zaferi kutlamak hem de şehitleri anmak için 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları haberimizde.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! dediler, Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, Yenilir! dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.