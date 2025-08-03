Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 18 kilo veren Serena Williams: İyi görün, iyi hisset

        18 kilo veren Serena Williams: İyi görün, iyi hisset

        İkinci çocuğunu 21 ay önce dünyaya getirmesinden bu yana 18 kilo veren Serena Williams, yeni görünümüyle ilgili olarak, "İyi görün, iyi hisset, öyle değil mi?" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 17:09 Güncelleme: 03.08.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 kilo verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü şampiyon tenisçi Serena Williams, son dönemde verdiği kilolarıyla gündemde. Grand Slam şampiyonu Williams, TMZ Sports'a verdiği röportajda, nasıl hissettiği sorulduğunda, "İyi görün, iyi hisset, öyle değil mi?" diye yanıt verdi.

        43 yaşındaki emekli tenisçi, sosyal medyada antrenman rutinini ve kıvrımlı hatlarını sergilerken, birçok takipçisi onun çok zayıfladığını fark etti. Williams, 21 ay önce küçük kızı Adira'yı dünyaya getirdiğinden beri yaklaşık 18 kilo verdi.

        Reddit'in kurucusu 42 yaşındaki eşi Alexis Ohanian ile evli olan Williams'ın aynı zamanda yedi yaşında Alexis Olympia adında bir kızı daha var.

        Serena Williams, 2023 Met Gala'ya katıldığında ikinci çocuğuna hamileydi

        REKLAM

        Sosyal medyada paylaştığı ve karın kaslarına katkıda bulunan zorlu antrenmanların yanı sıra Wimbledon şampiyonu, çoğunlukla bitki bazlı bir beslenme düzeni uyguladığını anlattı.

        Ohanian ve kızlarıyla birlikte, Güney Florida'da beş dönümlük bir çiftlikte yaşayan Williams, burada yiyeceklerinin çoğunu kendi yetiştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serena Williams
        #kilo verme
        #zayıflama

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa