18 kilo veren Serena Williams: İyi görün, iyi hisset

Dünyaca ünlü şampiyon tenisçi Serena Williams, son dönemde verdiği kilolarıyla gündemde. Grand Slam şampiyonu Williams, TMZ Sports'a verdiği röportajda, nasıl hissettiği sorulduğunda, "İyi görün, iyi hisset, öyle değil mi?" diye yanıt verdi.

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43 yaşındaki emekli tenisçi, sosyal medyada antrenman rutinini ve kıvrımlı hatlarını sergilerken, birçok takipçisi onun çok zayıfladığını fark etti. Williams, 21 ay önce küçük kızı Adira'yı dünyaya getirdiğinden beri yaklaşık 18 kilo verdi.

Reddit'in kurucusu 42 yaşındaki eşi Alexis Ohanian ile evli olan Williams'ın aynı zamanda yedi yaşında Alexis Olympia adında bir kızı daha var.

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Sosyal medyada paylaştığı ve karın kaslarına katkıda bulunan zorlu antrenmanların yanı sıra Wimbledon şampiyonu, çoğunlukla bitki bazlı bir beslenme düzeni uyguladığını anlattı.

Ohanian ve kızlarıyla birlikte, Güney Florida'da beş dönümlük bir çiftlikte yaşayan Williams, burada yiyeceklerinin çoğunu kendi yetiştiriyor.