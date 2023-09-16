18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
Kayseri'de, eski sevgilisi 18 yaşındaki Edanur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren 21 yaşındaki Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi" dedi
Kayseri'de olay, 13 Eylül gecesi saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban (18), iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın (21) silahlı saldırısına uğradı.
KATİL ZANLISI VURUP KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı.
EDANUR OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KATİL NEVŞEHİR'DE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ
Edanur Çoban'ın, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Edanur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.
"OLAY SIRASINDA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM"
Bu arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim.
"GÖZÜM DÖNDÜ VE ATEŞ ETTİM"
Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi.
"SON KEZ KONUŞMAK İSTEDİM"
Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi.