Kayseri'de olay, 13 Eylül gecesi saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban (18), iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın (21) silahlı saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Edanur Çoban'ın, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Edanur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim.

"GÖZÜM DÖNDÜ VE ATEŞ ETTİM"

Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi.

"SON KEZ KONUŞMAK İSTEDİM"

Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi.