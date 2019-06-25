!f ruhu, 18’inci yılında da söyleyecek yeni sözü olanları aynı duyguda buluşturuyor. Bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali; kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmaya devam ediyor.

SİNEMANIN MUTFAĞINDA DOLU DOLU 5 GÜN

!f İstanbul çatısı altında bu yıl hayat bulan bir platform var: !f X. Yenidoğan bağımsız filmlere, öğrenme aşkıyla dolu, ruhu genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmayı amaçlayan !f X, film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkesi beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacak. Katılımcılar gerçekleştirilen paneller ve atölyelerde film üretme sürecindeki muhtemel zorluklara ve püf noktalarına dair merak ettikleri soruların yanıtlarını burada bulacak. !f X platformu kapsamındaki !f Okul, yakın geleceğin film profesyonellerinin kolektif çalışmayla bir filmin açılış sahnesini çektikleri tek platform, Pitching Keş!f ise ilk ya da ikinci filmlerini gerçekleştirecek yönetmenleri destekleyen tek film festivali olacak. !f Okul için başvurular 26 Temmuz, Pitching Keş!f için ise 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

VAZGEÇİLMEZLER YERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Yeniliklerle gelişen !f’in vazgeçilmezleri Keş!f, Gökkuşağı, Galalar, Karanlık ve Köşeli, !f Kült gibi seçkiler ise bu yıl da ruhlarını korumaya devam ediyor. Seçkilere bu yıl eklenen !f Jenerasyon ve !f Çocuk ise genç nesilleri hedefliyor. Genç bireylerin sorunlarına odaklanan !f Jenerasyon; duyguların ve anların en yoğun yaşandığı uluslararası filmleri sinemaseverlere sunuyor. Genç sinemaseverlerin oylarıyla belirlenecek izleyici ödülleriyle !f İstanbul, yarının film üreticileri ve seyircilerinden gelmekte olanı öğreniyor. !f Çocuk ise sinemanın, özün bağımsızlığının görünür hali olan çocukluk ile çeşitleneceğini savunuyor. Bir diğer yenilik olan !f Efsaneler de dönemlerine damgasını vurmuş filmleri bir araya getirerek ulusal sinemanın belleğine ışık tutuyor

!F İSTANBUL DOĞDUĞU COĞRAFYANIN FİLM YARATICILARINI DESTEKLİYOR

!f İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin yarışma bölümü Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşuyor. Sinemaseverler ilk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile farklı coğrafyalarda doğmuş, cesur anlatımları ve biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfediyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinde, özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimleriyle, !f İstanbul’un doğduğu coğrafyanın film yaratıcıları yer alıyor. !f klasiklerinden Türkiye'den Kısalar’da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alıyor. Festival için geri sayım sürerken yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular 25 Haziran’a kadar devam ediyor.