18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?
18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, birbirinden farklı türlerde diziler, filmler ve eğlence programlarıyla buluştu. Bazı yapımlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin galibi olurken, bazıları ise beklenen ilgiyi göremeyerek sıralamada geride kaldı. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 program listesi…
18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar - Kanal D
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Ben Leman - NOW
Aynadaki Yabancı - ATV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Show Ana Haber - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Kanal D Ana Haber - Kanal D
18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Güller ve Günahlar - Kanal D
Gönül Dağı - TRT 1
Ben Leman - NOW
Güldür Güldür Show - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Ben Leman (Özet) - NOW
Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
