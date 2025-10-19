Habertürk
        18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, birbirinden farklı türlerde diziler, filmler ve eğlence programlarıyla buluştu. Bazı yapımlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin galibi olurken, bazıları ise beklenen ilgiyi göremeyerek sıralamada geride kaldı. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 program listesi…

        Giriş: 19.10.2025 - 08:39 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:54
        • 1

          18 Ekim 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Akşam kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve eğlence programları izleyicilerin karşısına birbirinden farklı yapımlarla çıktı. Bazı programlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin en çok izlenenleri arasına girerken, bazıları ise beklentilerin altında kalarak reyting sıralamasında gerilere düştü. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin tercihlerini ve ekran başındaki eğilimlerini açıkça ortaya koydu. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…

        • 2

          18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Güller ve Günahlar - Kanal D

          Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

          Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          Ben Leman - NOW

          Aynadaki Yabancı - ATV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Show Ana Haber - Show TV

          MasterChef Türkiye - TV8

          Kanal D Ana Haber - Kanal D

        • 3

          18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Güller ve Günahlar - Kanal D

          Gönül Dağı - TRT 1

          Ben Leman - NOW

          Güldür Güldür Show - Show TV

          MasterChef Türkiye - TV8

          Ben Leman (Özet) - NOW

          Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

          Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
