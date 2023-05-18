Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki Hüseyin parkta kalbinden bıçaklandı

Parktaki kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin öldü

Gaziantep'te 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, parkta çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Kalbinden bıçaklanan Özkurt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Giriş: 18.05.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
17 yaşındaki Hüseyin parkta kalbinden bıçaklandı
İHA

Gaziantep'te, kavgada kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt (17), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Şehitkamil ilçesi Masal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Özkurt olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkurt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.