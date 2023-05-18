17 yaşındaki Hüseyin parkta kalbinden bıçaklandı

İHA

Gaziantep'te, kavgada kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt (17), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Şehitkamil ilçesi Masal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Özkurt olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkurt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.