17 yaşındaki Cemile'nin katili yakalandı!

Olay Sultangazi’de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, evde çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. gözaltına alındı. Şüpheliler evde çıkan bir tartışma sırasında Cemile Şenel'in silahını ateşleyen Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söyledi.

Poliste işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Polis olayda silahı ateşlediği iddia edilen Nusret T.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin önce güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Kaçtığı tespit edilen Nusret T. önceki gün yapılan operasyonla bir adet tabanca ile birlikte yakalandı.

OLAY NASIL OLDU?

Polis soruşturması sonucunda olay sırasında evde bulunan Servet S. ile Nusret T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Bu sırada silahını çeken Nusret T.'nin elindeki silahı ateşlendiğinde çıkan karışıklık sırasında merminin Cemile Şenel'e isabet ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin olaydan sonra evi temizleyerek kan izlerini yok etmeye çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 39 yaşındaki Nusret T.'nin daha önceden yaralama, yağma, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından poliste geniş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Nusret T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.