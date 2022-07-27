17 yaşında üvey baba katili oldu

Kırklareli'nde üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, dedesiyle kaçarken Tekirdağ'da yakalandı.
İHA'nın haberine göre olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 17 yaşındaki F.P., üvey babası Okay Filibeli'yi (47) bıçakladı. Olayından sonra F.P., dedesi A.M. ile olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filibeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatarak, kaçan zanlıların peşine düştü.
ÇEVRE İLLERE DE HABER VERİLDİ
Şehrin giriş ve çıkış noktalarında aramalar yoğunlaşırken, zanlıların kaçabileceği iller göz önüne bulundurularak çevre illerdeki polis ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi. Kaçan dede ve torunu Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturmuş olduğu kontrol noktasına takıldı.
ÜZERİNDEN SUÇ ALETİ BIÇAK ÇIKTI
Şüpheli bir araç polis ekiplerince durduruldu. Aracın içerisinde yapılan kontrollerde Okay Filibeli'nin cinayetinden sorumlu olduğu iddia edilen üvey oğlu F.P. ve üvey oğlunun dedesi A.M. gözaltına alındı. Ayrıca, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda F.P.'nin üzerinde bir adet bıçak bulundu, araç içerisinden de birden fazla bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlı Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!