17 yaşında üvey baba katili oldu

İHA

Kırklareli'nde üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, dedesiyle kaçarken Tekirdağ'da yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 17 yaşındaki F.P., üvey babası Okay Filibeli'yi (47) bıçakladı. Olayından sonra F.P., dedesi A.M. ile olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filibeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatarak, kaçan zanlıların peşine düştü.

ÇEVRE İLLERE DE HABER VERİLDİ

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında aramalar yoğunlaşırken, zanlıların kaçabileceği iller göz önüne bulundurularak çevre illerdeki polis ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi. Kaçan dede ve torunu Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturmuş olduğu kontrol noktasına takıldı.

ÜZERİNDEN SUÇ ALETİ BIÇAK ÇIKTI

Şüpheli bir araç polis ekiplerince durduruldu. Aracın içerisinde yapılan kontrollerde Okay Filibeli'nin cinayetinden sorumlu olduğu iddia edilen üvey oğlu F.P. ve üvey oğlunun dedesi A.M. gözaltına alındı. Ayrıca, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda F.P.'nin üzerinde bir adet bıçak bulundu, araç içerisinden de birden fazla bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.