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17 plaka nerenin plakası? 17 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Trafikte kayıtlı olan her aracın rakamlardan ve harflerden oluşan birer plakası oluyor. Plakalardaki rakamlar aracın hangi ile kayıtlı olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Türkiye'deki illerin plaka numaraları merak edilen konulardan biri. 17 nerenin plakası? Plakası 17 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

08.08.2021 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
17 plaka nerenin plakası? 17 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 17 nerenin plakası? sorusunun cevabı

17 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 17, Çanakkale'nin plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Balıkesir ilçeleri ve plaka kodları...

ÇANAKKALE İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU)
ÇANAKKALE 17 AC 001 AZ 999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 D 4000 D 4499 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 DA 001 DZ 999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 EA 001 EZ 999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 FA 001 FZ 999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 H 001 H 100 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 H 0751 H 1000 ÇAN V.D. 17262
ÇANAKKALE 17 HA 001 HZ 999 ÇAN V.D. 17262
ÇANAKKALE 17 KA 001 KZ 999 BİGA V.D. 17261
ÇANAKKALE 17 K 0001 K 2500 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 K 3500 K 4000 YENİCE M.MD 17111
ÇANAKKALE 17 K 4001 K 4500 BAYRAMİÇ M.MD 17102
ÇANAKKALE 17 K 4501 K 5600 ÇAN V.D. 17262
ÇANAKKALE 17 K 5601 K 6600 BİGA V.D. 17261
ÇANAKKALE 17 K 6601 K 7000 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 K 7001 K 7500 EZİNE M.MD 17107
ÇANAKKALE 17 K 8001 K 8500 AYVACIK M.MD 17102
ÇANAKKALE 17 K 8501 K 9000 LAPSEKİ M.MD 17110
ÇANAKKALE 17 LA 001 LZ 999 BİGA V.D. 17261
ÇANAKKALE 17 M 0001 M 2999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 M 3000 M 3499 BAYRAMİÇ M.MD 17102
ÇANAKKALE 17 M 3500 M 3999 YENİCE M.MD 17111
ÇANAKKALE 17 M 4000 M 4499 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 M 4500 M 4999 BİGA V.D. 17261
ÇANAKKALE 17 M 5000 M 5999 ÇAN V.D. 17262
ÇANAKKALE 17 M 6000 M 6499 EZİNE M.MD 17107
ÇANAKKALE 17 M 7000 M 7999 AYVACIK M.MD 17101
ÇANAKKALE 17 M 8000 M 8999 LAPSEKİ M.MD 17110
ÇANAKKALE 17 NA 001 NZ 999 LAPSEKİ M.MD 17110
ÇANAKKALE 17 PA 001 PZ 999 AYVACIK M.MD 17263
ÇANAKKALE 17 RA 001 RZ 999 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 S 4000 S 4499 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 SA 001 SZ 999 EZİNE M.MD 17107
ÇANAKKALE 17 T 0001 T 2999 ÇANAKKALE V.D. 17260
ÇANAKKALE 17 T 3000 T 3499 BAYRAMİÇ M.MD 17102
ÇANAKKALE 17 T 3500 T 3999 YENİCE M.MD 17111
ÇANAKKALE 17 T 4000 T 4499 GELİBOLU V.D. 17263
ÇANAKKALE 17 T 4500 T 4999 BİGA V.D. 17261
ÇANAKKALE 17 T 5000 T 5999 ÇAN V.D. 17262
ÇANAKKALE 17 T 6000 T 6499 EZİNE M.MD 17107
ÇANAKKALE 17 T 7000 T 7999 AYVACIK M.MD 17101
ÇANAKKALE 17 T 8000 T 8999 LAPSEKİ M.MD 17110
ÇANAKKALE 17 TA 001 TZ 999 BAYRAMİÇ M.MD 17102
ÇANAKKALE 17 YA 001 YZ 999 YENİCE M.MD 17111
ÇANAKKALE 17 ZA 001 ZZ 999 ÇAN V.D. 17262

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