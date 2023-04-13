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17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden taşıtların türüne göre bazı araçların hem önünde hem arkasında, bazı araçlarınsa sadece arkasında yer alan plakalar; alüminyum bir levha üzerine işlenmiş birtakım harf ve rakamlardan meydana gelmektedir. Plakalar araçların trafikte denetime tabi tutulabilmesine ve o aracın hukuki ve cezai sorumluluk taşımasına olanak sağlayan tabelalardır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 13.04.2023 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
17 Nerenin Plakası? 17 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Devletin kurumları tarafından araçların tanınıp bilinmesini sağlayan ve araçların kime ait olduğunu bildiren bir tür tescil belgesi olan plakalar; günümüzde tüm dünyada kullanılmaktadır. Peki, 17 hangi şehrin plakası? Çanakkale ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

17 Plaka Numarası Hangi İlin?

17 plaka kodu nereye ait sorusu sorulduğunda, verilecek cevap Çanakkale olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Biga sancağına bağlı bir yer olan Çanakkale, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çanakkale’nin 17 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde Türkiye’de tüm vilayetlere 1’den 67’ye kadar plaka numaraları verilmiş; Çanakkale de alfabetik sıralaması gereği 17 plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Çanakkale’nin yüzölçümü 9.955 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 559 bin 383’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre, Çanakkale ilinde trafiğe kayıtlı olan ve 17 numaralı plakayı kullanan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 259 bin 612 olarak saptanmıştır.

Sayıları 250 bini aşan bu kara taşıtları arasında kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hafif ticari araçlara, özel amaca tahsis edilmiş araçlardan motosikletlere kadar trafikte seyreden tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Çanakkale İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan rakam ve rakam kombinasyonları ile orta kısımda yer alan harf ve harf kombinasyonları, o aracın hangi il ya da hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir. Plakaların ortasında yer alan harflere bakarak bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğu bilgisine ulaşmak mümkündür.

Çanakkale merkez ilçeleri, Ayvacık ilçesi, Bayramiç ilçesi, Biga ilçesi, Ezine ilçesi, Gelibolu ilçesi, Çan ilçesi, Yenice ilçesi ve Lâpseki ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Çanakkale Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 17 AC 001 – 17 AZ 999
  • 17 DA 001 – 17 DZ 999
  • 17 EA 001 – 17 EZ 999
  • 17 K 0001 – 17 K 2500
  • 17 M 0001 – 17 M 2999
  • 17 T 0001 – 17 T 2999

Ayvacık İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 8001 – 17 K 8500
  • 17 M 7000 – 17 M 7999
  • 17 PA 001 – 17 PZ 999
  • 17 T 7000 – 17 T 7999

Bayramiç İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 4001 – 17 K 4500
  • 17 M 3000 – 17 M 3499
  • 17 T 3000 – 17 T 3499
  • 17 TA 001 – 17 TZ 999

Biga İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 TA 001 – 17 TZ 999
  • 17 LA 001 – 17 LZ 999
  • 17 M 4500 – 17 M 499
  • 17 T 4500 – 17 T 4999

Ezine İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 7001 – 17 K 7500
  • 17 M 6000 – 17 M 6499
  • 17 SA 001 – 17 SZ 999
  • 17 T 6000 – 17 T 6499

Gelibolu İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 6601 – 17 K 7000
  • 17 M 4000 – 17 M 4499
  • 17 RA 001 – 17 RZ 999
  • 17 RA 001 – 17 RZ 999

Çan İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 HA 001 – 17 HZ 999
  • 17 K 4501 – 17 K 5600
  • 17 M 5000 – 17 M 5999
  • 17 T 5000 – 17 T 5999

Yenice İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 3500 – 17 K 4000
  • 17 M 3500 – 17 M 3999
  • 17 T 3500 – 17 T 3999
  • 17 YA 001 – 17 YZ 999

Lâpseki İlçesi Plaka Kodları:

  • 17 K 8501 – 17 K 9000
  • 17 M 8000 – 17 M 8999
  • 17 NA 001 – 17 NZ 999
  • 17 T 8000 – 17 T 8999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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