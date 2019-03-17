17 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu, "Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali nerede yapılacak?" şeklinde yayınlandı. Hadi bugün saat 20.30'da yayınlanacak yarışması Hadi10 konseptiyle son 10 kişi kalan yarışmacıyal iPhoneXR model cep telefonu verecek.

HADİ İPUCU CEVABI

17 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: ATATÜRK HAVALİMANI

HADİ İPUCU SORUSU: TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

17 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU İSE, hadiiphonexrkazan OLARAK YAYINLANDI.