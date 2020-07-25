17 bin liralık bursa başvuran yok

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından sunulan ve sigortacılıkla ilgili olarak en popüler ve en prestijli program olarak kabul gören Temel Sigortacılık Eğitim Programı’na bu yıl 4. kez yüzde 100 burslu öğrenci kabul edilecek. Sigorta Tatbikatçıları Derneği ile birlikte TSEV, sigortacılıkla ilgili bölümlerden yeni mezun olan 10 kişiye burs verecek. Burs nakdi herhangi bir ödemeyi değil; 2020-2021 öğretim yılında gerçekleşecek olan 38. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nda ücretsiz öğrenim görme hakkını kapsıyor. Program sonrasında TSEV, mezunların sigorta sektöründe iş bulmalarında da yardımcı oluyor.
8 KİŞİ BAŞVURDU
Ancak sigortacılık mezunu gençler burstan habersiz. TSEV Genel Müdürü Mehmet Kalkavan, Sigortacılık bölümlerinden mezun 10 öğrenciye 1 yıllık eğitimi ücretsiz vereceklerini belirterek "Burs sadece program ücretine yönelik olup herhangi bir ek ödeme içermiyor. Bu programı bitiren öğrencilere iş bulmakta da yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar gençleri çok güzel pozisyonlara yerleştirdik. Ancak başvuru sayısı yetersiz kalıyor, geçen yılda 10 kişiye vermek istedik ancak 8 kişi başvurdu" diye konuştu.
2020'DE MEZUN OLMALI
Programa burslu olarak kabul edilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranıyor:
Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların egitim@tsev.org.tr adresine aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde e-mail yoluyla PDF formatında göndererek başvuru yapmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2020 olarak belirlendi.
Gerekli belgeler ise şunlar:
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