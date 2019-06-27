27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusundan 5 saat sonra acı haber Bağcılar'dan geldi. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis, 'Mavi Balina' şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, genç kızın ölümünden önce arkadaşlarına attığı mesajla cinsel istismar şüphesi de ortaya çıktı.
MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ
DHA'nın haberine göre, Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı. Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekiller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.
ÖLÜMÜNÜ DE ÇİZMİŞ
Öte yandan genç kızın ölümü de çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken, genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
MEKTUP İNCELEMEYE ALINDI
16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum... Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bi de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terk etti onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!