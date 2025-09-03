Habertürk
        16 yaşındaki Hiranur'un ölümü ile ilgili 3 kişi tutuklandı

        16 yaşındaki Hiranur'un ölümü ile ilgili 3 kişi tutuklandı

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 19:31 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:31
        16 yaşındaki Hiranur'un ölümü ile ilgili 3 kişi tutuklandı
        İHA'nın haberine göre; olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı. Mahkeme 3 şüphelininde tutuklanmasına karar verdi. Asıl şüpheli önce intihar, sonra şaka yaparken öldü diye ifade vermişti.

        ŞAKA YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

        Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti. H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

        Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.

        *Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

